Росія атакувала аеродром і підприємства на Волині: Ігнат розповів про атаку

Уночі 9 липня російські військові здійснили черговий обстріл України. Речник Повітряних сил пояснив, що основним напрямком удару ворога була Волинь.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Що Ігнат сказав про нічний обстріл

Речник Повітряних сил розповів деталі масованої атаки ворога на українські міста вночі 9 липня. Він підтвердив, що основним напрямком ударів була Волинь.

Волинь, і аеродром, в тому числі й окремі підприємства на цьому напрямку,

– сказав Юрій Ігнат про ціль атаки.

Він додав, що останнім часом ворог спрямовує засоби точково, фокусуючись на одному напрямку.

Загалом окупанти випустили по Україні 741 засіб повітряного нападу, зокрема 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог використав 7 крилатих ракет та 6 аеробалістичних.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені.