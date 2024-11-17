Будуть екстрені відключення: на Рівненщині через атаку Росії досі проблеми зі світлом

В ніч проти 17 листопада Росія завдала по Україні комбінованого удару з застосуванням понад 200 повітряних цілей. По країні довелося впроваджувати екстрені відключення світла.

Станом на 17:00 у Рівненській області без енергоживлення лишаються приблизно 20 тисяч споживачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Відключення світла на Рівненщині

На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії,

– повідомляє Коваль.

У зв'язку з цим Рівненська ОВА просить ощадливо ставитись до енергоспоживання, не вмикати потужні електроприлади.

Водночас зазначається, що водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі.

Зауважимо, що під час недільної атаки ворога під ударом опинилися українська енергосистема. Як зазначив міністр Герман Галущенко, ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.