На Україну летіло 7 ракет та понад 150 БпЛА: як відпрацювали сили ППО
Російські військові вкотре завдали ударів по Україні. Окупанти за ніч запустиили балістичні ракети та безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
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Що відомо про атаку та як відпрацювала ППО?
Росія у ніч на 8 липня атакувала Україну двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 169 ударними БпЛА.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили ППО знищили 139 російський БпЛА різних типів. На жаль зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– наголосили у ПС ЗСУ.