Казань також атакували невідомі безпілотники: в аеропорті міста вводили план "Килим"

Невідомі безпілотники в ніч на 10 вересня долетіли аж до міста Казань у Татарстані у Росії. Через це там навіть призупиняли роботу місцевого аеропорту.

Окрім того, через безпілотники у казанському аеропорту навіть вводили план перехоплення "Килим". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про план "Килим" в аеропорті Казані

Близько 07:00 за московським часом у Росавіації написали, що в аеропорту Казані введено план "Килим", попередньо через загрозу атаки безпілотників. На цьому російському летовищі було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Цей процес тривав кілька годин, після цього роботу аеропорту у Казані знову відновили.

Цікаво, що саме російське місто Казань у Татарстані розташоване за понад 900 кілометрів від кордону з Україною. Той факт, що безпілотники могли долетіти до цього далекого регіону багато визначає стосовно прикриття регіонів країни-агресорки засобами протиповітряної оборони.

Де розташована Казань: дивіться на карті

До слова, цієї ж ночі невідомі безпілотники також атакували аеропорти під Москвою. Через це росіяни закривали аеропорт Жуковський на приліт та виліт рейсів. Аеропорти Домодєдово та Внуково, що також у Московській області, теж тимчасово не приймали та не відправляли літаки.