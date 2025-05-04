Росія атакувала Слов'янськ 6 дронами типу "Герань"
- Росія обстріляла Слов'янськ 6 дронами "Герань", пошкодивши будівельну базу в мікрорайоні Залізничний.
- Внаслідок атаки пошкоджені приміщення та техніка, але постраждалих серед населення немає.
У ніч на 4 травня окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Ворог використав 6 безпілотників типу "Герань" – пошкоджена будівельна база.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
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Що відомо про ворожу атаку на Слов'янськ
Вадим Лях розповів, що окупанти вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 4 травня.
Масований ворожий обстріл, 6 БПЛА "Герань-2". Всі влучання – на територію будівельної бази в мікрорайоні Залізничний,
– повідомив міський голова.
Дрони типу "Герань" – це іранські "Шахеди", які в Росії отримали нову назву.
Вадим Лях додав, що внаслідок атаки пошкоджені приміщення та техніка. Постраждалих серед населення немає.
Наслідки атаки окупантів на Слов'янськ / Фото МВА Слов'янська
Росія запустила по Україні 165 безпілотників за ніч – системи ППО збили 69 "Шахедів" та 80 дронів інших типів на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі України.
У ніч на 4 травня росіяни також атакували Київ. У трьох районах столиці є руйнування та загоряння, зокрема пошкоджено відомий ТРЦ DreamTown. Постраждали 11 осіб, серед них – 2 дітей.
Президент України прокоментував російську атаку, заявивши, що Кремль просить перемир'я на 9 травня, а сам б'є по нашій країні кожного дня. Зеленський додав: "Це цинізм найвищого рівня".