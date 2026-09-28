Під ударом АЗС, офіси та будинки: росіяни цинічно тероризують Київ

Із самої ночі 28 вересня реактивні дрони Росії атакують Київ. У столиці час від часу чути вибухи.

Неспокійно також і в області. Напередодні окупанти завдали смертельного удару по ринку "Столичний", що у Софіївській Борщагівці.

Що відомо про наслідки атаки на Київ?