Під ударом АЗС, офіси та будинки: росіяни цинічно тероризують Київ
Із самої ночі 28 вересня реактивні дрони Росії атакують Київ. У столиці час від часу чути вибухи.
Неспокійно також і в області. Напередодні окупанти завдали смертельного удару по ринку "Столичний", що у Софіївській Борщагівці.
Що відомо про наслідки атаки на Київ?
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнююється. У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС. Віталій Кличко повідомив, що від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували. У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили 3 постраждалих. У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю. В Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджені колонки АЗС. Пожежа.
Екстрені служби прямують на місце.
Екстрені служби прямують на місце.
Екстрені служби працюють на місці.
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнююється.
У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС.
Віталій Кличко повідомив, що від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували.
У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили 3 постраждалих.
У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення.
У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.
У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю.
В Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджені колонки АЗС. Пожежа.