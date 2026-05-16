Росія атакувала Одещину: які наслідки та чи є постраждалі

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста дронами та ракетами. В ніч на 16 травня ворог атакував Одеську область.

Про наслідки ударів окупантів по Одещині повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Які наслідки російської атаки по Одещині?

Вночі 16 травня Росія цинічно атакувала Ізмаїльський район. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

На жаль через ворожу атаку є постраждалі, яким оперативно надають медичну допомогу, а тяжких травм зафіксовано не було.

Наслідки ворожої атаки по Одещині / Фото голови Одеської ОДА Олега Кіпера

Внаслідок пошкодження ліній електропередачі в Ізмаїльському районі знеструмлено 39 населених пунктів, без електроенергії залишаються 22 662 абоненти.

Енергетики працюють над відновленням, а профільні служби – над ліквідацією наслідків атаки та фіксацією пошкоджень,

– зазначили в держадміністрації. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки Росії один з дронів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Також постраждала й портова інфраструктура: складське приміщення та адмінбудівля. Було зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу. До уваги! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що Росія здійснила комбіновані удари по Україні як раз під час поїздки президента США до Китаю. Російський диктатор Путін волів би бути також бути там присутнім. Пекін має змогу вплинути на Кремль для припинення вогню і бути гарантом дотримання ним мирної угоди; Путін боїться, що питання щодо Росії вирішуватимуться без її участі.

Що відомо про нещодавні російські атаки?

В Чорнобильській зоні 14 травня через російську атаку спалахнули нові пожежі, які ускладнюють сильне задимлення та важкодоступна місцевість. Радіаційний фон у Зоні відчуження не перевищує контрольні рівні, проте ворожі удари створюють загрозу для екосистеми.

Російський безпілотник 15 травня атакував залізничну станцію у Вільнянську, Запорізька область, поціливши у приміський поїзд, внаслідок чого поранено двох цивільних. Електропоїзд було зупинено для евакуації пасажирів, а на місці продовжуються роботи з відновлення руху та моніторинг безпекової ситуації.

Окупанти 14 травня завдали масованого повітряного удару по Києву, багатьох постраждалих госпіталізували, відомо про жертв. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування у декількох районах, зокрема обвалення конструкцій будинків та займання на території АЗС і житлових будівель.