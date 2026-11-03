Пошкоджено критичні об'єкти: Росія завдала комбінованого удару по Вінниччині

У ніч проти 3 листопада Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Вінниччину. Внаслідок удару пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, через що в області виникли перебої з електропостачанням.

Про наслідки нічного обстрілу повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Що відомо про атаку?

За її словами, інформація про постраждалих наразі не надходила. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням функціонування пошкоджених об'єктів.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що через пошкодження енергетичних об'єктів і ліній електропередач більша частина населених пунктів області залишилася без світла. Наразі в регіоні також діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Аварійні бригади "Вінницяобленерго" продовжують відновлювати електропостачання. Водночас роботи ускладнюють повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів, через які фахівцям доводиться переривати ремонт.

Через зупинку головної водопровідної станції у Вінниці виникли перебої з водою. Однак, за інформацією "Вінницяоблводоканалу", водопостачання вже вдалося відновити.

Також через відсутність живлення на підстанціях громадський транспорт міста працює за аварійними схемами. Зокрема, трамваї курсують лише між зупинками "Трамвайне депо" та "Електромережа".

На маршрути вивели сім автобусів, їх кількість планують збільшувати. Пасажирів також перевозять приватні перевізники.

Рух тролейбусів вулицею Келецькою тимчасово зупинили. Тролейбуси з напрямків Київської, Тяжилова та залізничного вокзалу продовжують курсувати, однак змінюють маршрути: розвертаються на вулиці Князів Коріатовичів та біля Аграрного університету. Тролейбус №15 об'їжджає обмежену ділянку вулицями Чорновола та Нансена.

Інші маршрути, які не проходять вулицею Келецькою, працюють без змін. Пасажирів просять стежити за інформаційними табло в транспорті та повідомленнями перевізника.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські війська повторно атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні Одеської області. Унаслідок удару об'єкт зазнав значних руйнувань. Пошкодження енергообладнання спричинило перебої з електропостачанням.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу після того, як це стало безпечно. Фахівцям доведеться відновлювати зруйноване обладнання, на що знадобиться час. Наразі вони докладають зусиль, щоб якомога швидше повернути електроенергію споживачам.