Дрони атакували два спиртзаводи у Росії: військовий пояснив важливість таких об’єктів
Джерело:Станіслав Бунятов
Два спиртзаводи росіян були атаковані у ніч проти 5 жовтня. Усе через їх здатність виготовляти для підвищення октанового числа палива.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". Нагадаємо, що дрони атакували спиртзаводи у Бєлгородській і Воронезькій областях.
Дивіться також Могли знищити рідкісну зброю: у ЗМІ заінтригували наслідками удару по "Борисоглєбську"
Для чого атакувати спиртзаводи
У ніч проти 5 жовтня було атаковано російські спиртзаводи, що викликало хвилю жартів у мережі. Втім, за словами Бунятова, ці об'єкти були обрані не просто так.
Жарти про атакований спиртзавод, залишаються жартами, бо такі заводи мають змогу виготовляти добавки для підвищення октанового числа палива,
– пояснив військовий.
Він додав, що особливо це актуально для "військового палива".
Додамо, що за інформацією від місцевих, внаслідок атаки на спиртзавод у Новохоперську Воронезької області було повністю знищено цех. Водночас у міноборони Росії традиційно відзвітували, що всі БпЛА буцімто було ліквідовано силами ППО.