Президентська рада Лівії різко засудила атаку на російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі та поклала на Україну "повну відповідальність" за удар. У Триполі заявили, що напад нібито становить загрозу суверенітету країни й безпеці Середземномор'я.

Про це пише Daily Saban.

Що заявили в Лівії після атаки на російський корабель?

Президентська рада Лівії засудила удар по порту Бенгазі, де перебував російський корвет "Меркурій". Заяву від імені Ради підписав її заступник голови Муса аль-Коні.

У документі йдеться, що атака на порт та важливий об'єкт завдала матеріальних збитків і призвела до поранень серед цивільного населення. Лівійська сторона вважає, що такі дії порушують суверенітет країни та створюють загрозу стабільності в регіоні.

Ці атаки стали прямим порушенням суверенітету Лівії та загрозою безпеці й стабільності країни. Ми рішуче засуджуємо ці терористичні акти,

– заявили в Президентській раді.

Там також наголосили, що жодна іноземна держава не повинна використовувати лівійську територію, територіальні води чи критичну інфраструктуру для операцій, які можуть загрожувати безпеці країни.

Окремо Рада поклала на Україну "повну відповідальність" за атаку та назвала її "оголошенням війни Лівійській державі".

Ми попереджаємо українську владу про неприпустимість перетворення Лівії на арену для зведення рахунків,

– йдеться у заяві.

Президентська рада пообіцяла вжити правових і дипломатичних заходів на міжнародному рівні. Зокрема, там планують передати справу до Міжнародного суду ООН, Ради Безпеки ООН та інших відповідних організацій.

Також Рада закликала скликати термінове засідання Радбезу ООН для обговорення атаки. Крім того, вона вимагає внести президента України Володимира Зеленського до списку терористів.

Лівійська сторона також звернулася до ООН та міжнародної спільноти із закликом провести "нейтральне та прозоре міжнародне розслідування".