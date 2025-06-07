Виготовляє компоненти для ракет: Сили оборони атакували російський завод "Прогрес"

У місті Мічурінськ Тамбовської області Росії дрони вразили важливий завод. Йдеться про "Прогрес", що виготовляє компоненти для ракет й авіації окупантів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на супутникові знімки, які має видання NV.

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Що відомо про атаку на завод "Прогрес"

На супутникових знімках видно наслідки вибуху в одному з головних корпусів підприємства: є чорна пляма на будівлі після атаки. Варто зауважити, що до удару 6 червня не фіксується жодних пошкоджень.

Кадри заводу, на яких видно пошкодження / Фото NV

Завод "Прогрес" є одним із ключових елементів російського військово-промислового комплексу.

Він спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем наведення та управління авіаційною та ракетною технікою. Продукція заводу використовується в російських РСЗВ, артилерії, літаках і гелікоптерах.

Нагадаємо, що внаслідок атаки дронів на завод "Лукойл" у Кстово під Нижнім Новгородом спалахнула пожежа. Росіяни заявили, що горіли установки з виробництва бітуму загальним обсягом 200 кубометрів.