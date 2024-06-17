"Страшно було дуже": жителі Тихорецька перелякалися стрілянини та вибухів у небі

Уночі на територі країни-агресорки було неспокійно. У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, "бавовна" завітала до Краснодарського краю. Там місцеві не на жарт злякалися потужної стрілянини у небі.

Так, у тамтешньому Тихорецьку пізно увечері росіяни спостерігали за яскравими спалахами у небі, які, за їхніми словами, нагадували феєрверк. Як повідомляє російське міноборони, то місцева ППО "переслідувала" український безпілотник.

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У Тихорецьку – сильні спалахи

Близько 22:00 жителі Тихорецька почули сильні вибухи та звуки стрілянини. У мережі з'явилися десятки відео, на яких зафіксована "боротьба ППО із дроном".

"Це що?" – росіяни злякалися безпілотника: дивіться відео

В оборонному відомстві країни – агресорки заявили, що у районі Тихорецька збили ворожий БпЛА.

Що відбувалося у небі над Краснодарським краєм: дивіться відео

Російські телеграм-канали зазначають, що поблизу міста розташовані низка важливих об'єктів: арсенал озброєнь округу, насосна станція нафтопроводу та військовий аеродром.

: Залізнична станція Тихорєцька – вузлова на перетині ділянок Ростов-на-Дону — Баку і Волгоград – Новоросійськ.

Нагадаємо, що у сусідній Ростовській області теж була "бавовна". Відбулася вона на електропідстанції – там стався яскравий спалах, після чого Ростов залишився без світла та води. Щоправда, тамтешня влада вигадала зовсім іншу причину "аварії". Окупанти звинуватили в усьому вітер та пакувальну плівку.

На територію підстанції поривом вітру було занесено пакувальну плівку з розташованим поруч з енергооб'єктом будівельної площадки. В результаті сталося короткочасне перекриття ізоляторів, що спричинило яскраву спалах. Порушення електропостачання через мережу "Ростовенерго" немає,

– йшлося в офіційному повідомленні.

У Липецьку вибухало біля заводу та комбінату

Вночі у небі над Липецьком теж було неспокійно. Тривога у місті тривала кілька годин. Місцеві скаржилися на вибухи у районі Новолипецького металургійного комбінату, а також Липецького тракторного заводу. Останній кілька років тому перетворили на оборонне підприємство, де виготовляють шасі для військової техніки, зокрема ЗРК С-300.

У заяві міноборони Росії йдеться, що атаки безпілотників зазнали кілька регіонів. Один БпЛА був начебто збитий над територією Бєлгородської області, два БпЛА над територією Воронезької області, а також три БпЛА над територією Липецької області.