Росіяни знову набрехали: стало відомо, куди влучив дрон у Тамбовській області

Вранці у російському Котовську місцеві жителі чули вибухи. Влада втішала їх, що, мовляв, усі дрони збито, руйнувань немає. Втім, у мережі викрили брехню тамтешнього губернатора Єгорова.

Той, на думку одного із російських пабліків, змовчав про приліт по важливому об'єкту.

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Дежавю у Котовську

4 липня чиновник намагався пояснити неспокійний ранок. За його словами, у Тамбовській області було збито два дрони. Крім того, він запевнив, що жертв і руйнувань немає.

Однак у мережі опублікували відео, яке свідчить про те, що російській "пе-ве-о" не вдалося збити щонайменше один безпілотник, і він приземлився на територію Тамбовського порохового заводу, що у Котовську.

Якщо було збито два дрони, то чому тоді все ж таки стався приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше,

– сказав місцевий житель у розмові із джерелом.

Дрон атакує пороховий завод у Котовську: дивіться відео

Нагадаємо, що дрони не вперше атакують Тамбовський пороховий завод. 14 листопада БпЛА впав на територію заводу у Котовську. Виникла пожежа у будівлі цеху змішування маси. Раніше, 10 листопада, на заводі стався вибух у будівлі номер 134 виробництва основної продукції заводу. За фактом вибуху в Росії порушили кримінальну справу про "теракт".

На початку 2024 року Тамбовський завод знову перебував під атакою безпілотників.