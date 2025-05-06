"Репетиція параду Путіна": Росія вночі зазнала масової атаки дронів

У ніч на 6 травня Росію масово атакували безпілотники – кілька аеропортів призупинили роботу. Дрони літали у різних регіонах країни, зокрема у Москві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Росію вночі масовано атакували дрони: лунало багато вибухів, виникли пожежі

Що відомо про атаку на Росію 6 травня

Міноборони ворога заявило, що у ніч на 6 травня нібито збили та перехопили 105 безпілотників. Там підкреслили, що "знищили" дрони у різних регіонах країни:

Над Брянською областю – 32 дрони;

Над Воронезькою – 22;

Над Пензенською областю – 10 безпілотників.

Мер столиці зазначив, що 19 дронів летіли на Москву. За його словами, на місці падіння уламків одного з дронів на Каширському шосе працюють екстрені служби. За його даними, пошкоджень та постраждалих немає.

Також відомо, що призупиняли роботу 13 російських аеропортів, зокрема у Москві, Самарі, Саратові, Волгограді та Казані.

Раніше російські ЗМІ вже повідомляли про атаку дронів. За словами росіян, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.

Там зазначали, що у столичних аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу.

До слова, у неділю, 4 травня, у Росії атакували завод "Стріла", який виготовляє електроніку для російського оборонного сектору. Попередньо, радіозавод припиняє роботу після удару.