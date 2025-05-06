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24 Канал Новини світу "Репетиція параду Путіна": Росія вночі зазнала масової атаки дронів
6 травня, 09:24
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"Репетиція параду Путіна": Росія вночі зазнала масової атаки дронів

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У ніч на 6 травня Росію атакували безпілотники, що призвело до призупинення роботи декількох аеропортів у різних регіонах, включаючи Москву.
  • Міноборони Росії заявило про нібито збиття або перехоплення 105 дронів, зокрема 32 над Брянською областю, 22 над Воронезькою та 10 над Пензенською областю.
  • Мер Москви повідомив про 19 дронів, які летіли на місто, але без пошкоджень чи постраждалих; 13 аеропортів, у тому числі в Москві, тимчасово припинили роботу.

У ніч на 6 травня Росію масово атакували безпілотники – кілька аеропортів призупинили роботу. Дрони літали у різних регіонах країни, зокрема у Москві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Росію 6 травня

Міноборони ворога заявило, що у ніч на 6 травня нібито збили та перехопили 105 безпілотників. Там підкреслили, що "знищили" дрони у різних регіонах країни:

  • Над Брянською областю – 32 дрони;
  • Над Воронезькою – 22;
  • Над Пензенською областю – 10 безпілотників.

Мер столиці зазначив, що 19 дронів летіли на Москву. За його словами, на місці падіння уламків одного з дронів на Каширському шосе працюють екстрені служби. За його даними, пошкоджень та постраждалих немає.

Також відомо, що призупиняли роботу 13 російських аеропортів, зокрема у Москві, Самарі, Саратові, Волгограді та Казані.

Раніше російські ЗМІ вже повідомляли про атаку дронів. За словами росіян, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.

Там зазначали, що у столичних аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу. 

До слова, у неділю, 4 травня, у Росії атакували завод "Стріла", який виготовляє електроніку для російського оборонного сектору. Попередньо, радіозавод припиняє роботу після удару.