Росія перебуває під атакою БпЛА: дрони літають у низці ворожих областей

Поки росіяни атакують українські міста дронами-камікадзе типу"Шахед", на території країни-агресорки також триває небезпека. У частині областей ворога літають безпілотники.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За даними місцевих пабліків, під атакою перебувають щонайменше шість областей Росії, пише 24 Канал.

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Росію атакували дрони

Напередодні, 16 жовтня, орієнтовно о 22:41 у Бєлгородській області Росії оголосили загрозу через атаку БпЛА. Згодом до неї доєдналися Брянська, Курська, Воронезька, Смоленська, Орловська області.

За даними російських телеграм-каналів, у небі над останньою нібито відпрацювало "пе-ве-о". Там зазначають про збиття щонайменше 5 безпілотників. Ще три буцімто вдалося збити над Брянською областю.

Нашими захисниками зупинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА по території Брянської області. Три безпілотні літальні апарати літакового типу виявлені та знищені силами ППО міністерства оборони Росії,

– абсурдно пишуть ворожі пабліки.

Як і завжди, там запевнили, що постраждалих внаслідок атаки немає, руйнувань нібито також не зафіксовано. Водночас є інформація, що наразі на місці працюють оперативні та екстрені служби. Там також публікують кадри атаки.

Орловська область перебуває під атакою БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, минулого тижня Збройним Силам України вдалося вразити базу зберігання безпілотників типу "Шахед", там могло перебувати на збереженні майже 400 дронів. Удар відбувся поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї Росії.