Поки не Путін: Володимир опинився під атакою дронів

Місто Володимир у Росії опинилось під ударами дронів. Місцева влада повідомила про проблеми зі світлом.

Про це розповів губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Що відомо про атаку?

Чиновник сказав, що нібито безпілотники атакували інфраструктуру у передмісті Володимира, виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

За повідомленнями губернатора, зруйнованих житлових будинків вдалося уникнути. Водночас відбулось відключення двох підстанцій, які постачають електроенергією.

Авдєєв, як і кожний російський очільник регіону в подібній ситуації запевнив, що нібито контролює ситуацію. Також він повідомив, що станом на 7:02 загроза атаки зберігається.

Зазначимо, також в ніч на 11 жовтня OSINT-канали повідомляли, що у Володимирській області був атакований дата-центр "Яндекса". Після численних вибухів кілька сервісів компанії перестали працювати.