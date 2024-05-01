Найбільший завод Роснефти: що відомо про Рязанський НПЗ, який сьогодні атакували дрони

Сьогодні, 1 травня, вночі українські дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Це один із найбільших заводів Росії.

Масштаби атаки встановлюють, а ось про масштаби НПЗ - розповідає 24 Канал. Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

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Що відомо про Рязанський НПЗ

Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Завод експортує більшу частину продуктів нафтопереробки.

Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17 – 18 мільйонів тонн нафти. Наразі Рязанський нафтопереробний завод входить до топ-5 найбільших підприємств Росії.

За даними Reuters, у 2023 році завод переробив 12,67 мільйона тонн нафти, що становить 4,6% від усього нафтоперероблення в Росії, виробивши 2,79 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,64 мільйона тонн дизельного пального, 3,12 мільйона тонн мазуту та 0,87 мільйона тонн авіаційного палива.

НПЗ у Рязані також є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.



Як виглядає Разянський НПЗ / Фото з вікіпедії



Завод розташований на півдні Рязані / Фото з вікіпедії

Де розташований завод

Разянський НПЗ розташований на півдні Рязані. Судячи із супутникових знімків, він займає чималу територію в промзоні міста.

Разянський НПЗ розташований за понад 500 кілометрів від українського кордону.

Зауважимо, з кінця січня Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії безпілотниками. В СБУ повідомляли про щонайменше 13 успішних атак на російські НПЗ.

Сьогоднішня ніч не стала виключенням, джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою на Рязанський НПЗ стоїть Головне управління розвідки. Окрім того, відомо, що безпілотники також атакували й нафтопереробний завод у Воронезькій області.

У березні найбільший нафтопереробний завод "Роснафти", який розташований в Рязані отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти внаслідок удару дронів.

А Рязанський завод є третім у Росії за рівнем потужностей після Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську і Кірішинєфтєоргсинтез біля Санкт-Петербурга.