Під загрозою опинилася Софія Київська, – Сибіга про удар по СБУ в Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по центральній будівлі Служби безпеки України в Києві. Він наголосив, що внаслідок атаки під загрозою опинився розташований неподалік об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це він написав у мережі Х.

Що сказав Сибіга про удар Росії по СБУ та загрозу ЮНЕСКО?

За словами глави МЗС, удар Росії по штаб-квартирі СБУ є серйозною ескалацією, яка потребує відповіді.

Російський напад на штаб-квартиру Служби безпеки України – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучої відповіді. Москва завдала цього удару під час поновлення прагнення до миру, що оголило її справжнє неприйняття дипломатії,

– наголосив він.

Окремо міністр звернув увагу на близькість місця атаки до Софійського собору, який входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через російський удар під загрозою опинилася українська культурна спадщина.

Там було пошкоджено територію Софії Київської. Удар зачепив будівлю консисторії, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську.

Внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії XVIII століття (вибиті вікна). Інші об'єкти Софії Київської не постраждали,

– заявили у Національному заповіднику "Софія Київська".

Гендиректорка заповідника Неля Куковальська зазначила, що серед людей постраждалих немає, адже всі встигли поховатися.

Україна закликає міжнародних партнерів однозначно засудити дії Росії та посилити тиск на Кремль. Крім того, Сибіга закликав ЮНЕСКО рішучіше реагувати на російські атаки та активізувати зусилля для захисту української спадщини.

Нагадаємо, у п'ятницю вдень російський дрон завдав удару по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва біля станції метро "Золоті ворота". За словами президента, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Однак на момент удару генерала у кабінеті не було.

Президент також зазначив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Водночас Зеленський доручив Олександру Покладу підготувати відповідь Росії на атаку.