Мовчать усі, крім Росії: що насправді могло статися в Криму

Ввечері 23 червня відбулась атака на тимчасово окупований Севастополь. Загарбники заявляють, що ЗСУ використовували американські ракети ATACMS та звинувачують в обстрілі Вашингтон.

Росія у такий спосіб намагається перекласти відповідальність на Україну та США, хоча саме окупанти збили ракету над пляжем, де відпочивали люди. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Дивіться також Живий щит: що відомо про ЗРК "Тор-М2", яким Росія могла вбити своїх туристів на пляжі в Криму

Ворог намагається перекласти відповідальність

Олександр Мусієнко підкреслив, що нема жодних фактів, коли б Україна використовувала будь-яку зброю проти цивільного населення, як хоче показати російська пропаганда. Захід знає, наскільки відповідально наша держава підходить до планування різних операцій.

Такими заявами ворог хоче перекласти відповідальність, щоб йому не ставили питань. Адже Севастополь є військовою базою, туди росіяни стягнули різне озброєння, ППО. Водночас пляжі були переповнені відпочивальниками.

У день, коли багато людей відпочивають, окупанти проводять навчання Чорноморського флоту, стрільби та розташовують ППО у місті. Я думаю, у такий спосіб місцеве населення не запитувало, що відбувається. Тому що сама ж Росія перша сказала, що працювало ППО. Вони цього навіть не спростовують,

– зазначив військовий експерт.

Загарбники звинувачують США, однак не продемонстрували жодного доказу своїх слів. Насправді вони хочуть виправдати свої воєнні злочини проти українців.

"Якби щось сталося і там загинули цивільні люди внаслідок того, що щось було запущено і так далі, то певні політичні сили, громадські організації говорили б про це. На сьогодні жодна держава не вийшла з офіційною заявою. Крім Росії, яка ще й голослівно звинувачує США, не надавши доказів", – додав Мусієнко.

Що відомо про атаку

Українські військові ввечері 23 червня здійснили атаку на Крим. У міноборони Росії заявили, що півострів був атакований ATACMS, – "чотири ракети були збиті, ще одна вибухнула над містом". Відомо про 4 загиблих та понад сотню поранених. Проте під час атаки у Севастополі росіяни не ввімкнули сирени.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що російська протиповітряна оборона стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.