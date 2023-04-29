Пальне – це кров війни: "бавовна" в Севастополі матиме наслідки для військ Росії

У тимчасово окупованому Криму сталась "бавовна". Вона завітала до Севастополя на нафтобазу, де зберігалось пальне, а отже тепер можна чекати проблем з пальним у деяких підрозділів російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Усе, що відомо про "бавовну" в Козачій бухті зібрано в матеріалі.

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Для БпЛА 300 кілометрів – не дистанція

Попович зазначив, що для безпілотників відстань 300 кілометрів – не дистанція. Ми бачили, як БпЛА долітали й до Московської області. ППО не може їх перехопити, тому росіяни й тривожаться. ППО не фіксує такі малі цілі, а вона може випустити зенітну ракету лише тоді, коли ціль зафіксована.

Поки не побачив, не збив. За великим рахунком так воно і працює,

– зауважив військовий оглядач.

Паливна криза

Можна пригадати, що рік тому Росія цілеспрямовано била по українських нафтобазах. Це призвело до паливної кризи. Зберігати пальне в одному місці – це радянська система. Ми від неї після минулої весни відмовились, і тепер логістика в нас працює зовсім по-іншому.

"Росія на цьому підґрунті залишилася. Вона, як і раніше, зберігає паливо у великих кількостях у єдиних місцях і зараз ми почали цим користуватись", – наголосив Попович.

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В окупантів будуть проблеми з пальним

ЗСУ вже завдавали ударів по нафтобазах на окупованих територіях Сходу. Раніше ми били по Джанкою, по аеродромах у Криму, по логістичних маршрутах, по місцях скупчення окупантів, по складах з боєкомплектами. Можливо, наша розвідка виявила, що саме з нафтобази Севастополя постачається пальне на фронт.

Тобто, нині якийсь російський батальйон, якась бригада, якась певна кількість підрозділів буде позбавлена постачання пального. А пальне – це кров війни. Тому це можна назвати певною підготовкою до послаблення російських військ перед певними активними діями української армії,

– підкреслив військовий оглядач.

"Бавовна" в Севастополі: коротко