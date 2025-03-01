Україна знову під атакою російських "Шахедів": для яких областей існує загроза удару
Україна з вечора 1 березня знову перебуває під атакою російських "Шахедів". Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.
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Де зафіксовано ворожі БпЛА
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області. Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області. Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області. Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Де оголошена повітряна тривога
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області.
Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.
Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області.