Україна знову під атакою російських "Шахедів": для яких областей існує загроза удару

Україна з вечора 1 березня знову перебуває під атакою російських "Шахедів". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

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Де зафіксовано ворожі БпЛА