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24 Канал Новини України Україна знову під атакою російських "Шахедів": для яких областей існує загроза удару
1 березня, 20:04
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Україна знову під атакою російських "Шахедів": для яких областей існує загроза удару

Софія Рожик

Україна з вечора 1 березня знову перебуває під атакою російських "Шахедів". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

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Де зафіксовано ворожі БпЛА

20:40, 01 березня

Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • на півночі Сумщини, курс західний у напрямку Полтавщини;
  • на заході Харківщини, курс західний у напрямку Полтавщини;
  • на півдні Харківщини, курс західний у напрямку Дніпропетровщини;
  • східніше Миколаєва, курс північно-західний;
  • на півночі Херсонщини. курс північний у напрямку Кривого Рогу.
20:07, 01 березня

Де оголошена повітряна тривога

19:50, 01 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.

19:46, 01 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області.

19:38, 01 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.

19:36, 01 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області.