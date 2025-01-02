Росія в черговий раз випустила "Шахеди" по Україні: для яких регіонів є загроза
Росія знову випустила ударні БпЛА типу "Шахед" по Україні увечері 2 січня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.
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Де зараз "Шахеди"
Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини. Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі БпЛА у південній частині Харківської області змінили курс на Дніпропетровщину та Донеччину. Ворожі БпЛА у східній частині Харківської області рухаються у західному напрямку. Харківська область – загроза застосування ворогом БпЛА.
Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини.
Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА у південній частині Харківської області змінили курс на Дніпропетровщину та Донеччину.
Ворожі БпЛА у східній частині Харківської області рухаються у західному напрямку.
Харківська область – загроза застосування ворогом БпЛА.