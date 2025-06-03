Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
Російські війська випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" в ніч на 4 червня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття.
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Запорізька, Нікопольський район Дніпропетровської області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харків – БпЛА у напрямку міста. Полтавська, Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запорізька, Нікопольський район Дніпропетровської області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харків – БпЛА у напрямку міста.
Полтавська, Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.