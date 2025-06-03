Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Російські війська випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" в ніч на 4 червня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття.

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00:12, 04 червня Запорізька, Нікопольський район Дніпропетровської області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. 23:50, 03 червня БпЛА на півночі та сході Харківщини – курс на захід/ південь.

БпЛА на півдні Сумщини – курс західний.

БпЛА на сході Полтавщини – курс північно-західний. 23:23, 03 червня Харків – БпЛА у напрямку міста. 23:23, 03 червня БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний.

БпЛА на півночі Харківщини – курс південно-західний. 23:00, 03 червня Полтавська, Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.



