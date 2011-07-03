Росія знову тероризує Україну "Шахедами": під загрозою Київ та низка інших областей
Росія вдень 3 липня знову розпочала терор України "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.
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Де рухаються "Шахеди"
У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті
Черкаська область (Золотоніський та Черкаський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківщини та на півночі Донеччини з ТОТ Луганщини. Увага! Миргород (Полтавщина), Прилуки (Чернігівщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях, У Києві пролунали вибухи. БпЛА у напрямку Києва з півночі. Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини, курс – південний/південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі БпЛА на заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина). Ворожий БпЛА з Київщини рухається на Чернігівщину. Ворожі БпЛА у напрямку Чернігова зі сходу. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА між населеними пунктами Мена і Березина, курс – південно-західний. Ворожий БпЛА наближається до Києва з північного сходу. Ударний БпЛА з Чернігівщини прямує на Київщину, курс південно-західний. Чернігівська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Сумська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
– Повітряні сили.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА
Черкаська область (Золотоніський та Черкаський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківщини та на півночі Донеччини з ТОТ Луганщини.
Увага! Миргород (Полтавщина), Прилуки (Чернігівщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях,
У Києві пролунали вибухи.
БпЛА у напрямку Києва з півночі.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини, курс – південний/південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА на заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина).
Ворожий БпЛА з Київщини рухається на Чернігівщину.
Ворожі БпЛА у напрямку Чернігова зі сходу.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА між населеними пунктами Мена і Березина, курс – південно-західний.
Ворожий БпЛА наближається до Києва з північного сходу.
Ударний БпЛА з Чернігівщини прямує на Київщину, курс південно-західний.
Чернігівська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.