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24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну "Шахедами": під загрозою Київ та низка інших областей
3 липня, 20:20
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Росія знову тероризує Україну "Шахедами": під загрозою Київ та низка інших областей

Софія Рожик

Росія вдень 3 липня знову розпочала терор України "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

Дивіться також На Київщині прогриміли вибухи 

Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті

 

20:44, 03 липня

Черкаська область (Золотоніський та Черкаський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:35, 03 липня

Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківщини та на півночі Донеччини з ТОТ Луганщини.

20:34, 03 липня

Увага! Миргород (Полтавщина), Прилуки (Чернігівщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях,
– Повітряні сили.

20:28, 03 липня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний/південний;
  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс – південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на сході Київщини, курс – західний.
20:16, 03 липня

У Києві пролунали вибухи.

20:02, 03 липня

БпЛА у напрямку Києва з півночі. 

20:01, 03 липня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

19:37, 03 липня

Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини, курс – південний/південно-західний.

19:20, 03 липня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний/південний;
  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, повз Чернігів, курс – південно-західний;
  • БпЛА на заході Чернігівщини, курс – Десна.
18:50, 03 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:29, 03 липня

Ворожі БпЛА на заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина).

18:18, 03 липня

Ворожий БпЛА з Київщини рухається на Чернігівщину.

18:16, 03 липня

Ворожі БпЛА у напрямку Чернігова зі сходу. 

18:07, 03 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА між населеними пунктами Мена і Березина, курс – південно-західний.

17:08, 03 липня

 Ворожий БпЛА наближається до Києва з північного сходу.

16:53, 03 липня

Ударний БпЛА з Чернігівщини прямує на Київщину, курс південно-західний.

16:14, 03 липня

Чернігівська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

15:04, 03 липня

 Сумська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.