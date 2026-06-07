Росія запустила майже 240 дронів, є влучання на 13 локаціях: як відпрацювала ППО

Російська армія запустила по Україні майже 240 дронів різних типів. По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона, однак є і влучання.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки ворожих дронів збила ППО вночі 7 червня?

Військові розповіли, що у ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія;

ТОТ Донецької області та мису Чауда, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– зазначили Повітряні сили.



Робота ППО вночі та вранці 7 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували військові.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня постраждала Одеська область. В самій Одесі внаслідок обстрілу сталося займання нежитлової будівлі, а також був поранений чоловік, а у Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, будівлю на території храму та вантажні автомобілі.