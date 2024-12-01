Знову летять "Шахеди": які області під загрозою російського удару

1 грудня 2024, 19:23
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Автор: Софія Рожик

Росія продовжує залякувати Україну обстрілами. Увечері 1 грудня країна-терорист знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – не ігноруйте її та пройдіть у найближчі укриття. Про те, куди рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.

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Де атакують "Шахеди"

 
19:45, 01 грудня

  • БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.
  • на Сумщині – курс на південний захід.
  • на Харківщині – курсом на південний захід.
  • на Дніпропетровщині – курс західний.
19:26, 01 грудня

Де оголошено повітряну тривогу

19:11, 01 грудня

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатися в південно-західному напрямку, як і БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.

Також є група БпЛА на межі Харківської та Донецької області. Вони летять курсом на південний захід.

18:56, 01 грудня

Група БпЛА на сході Харківщини рухаються курсом на захід.

18:52, 01 грудня

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини тримають напрямок південно-західний, повідомляють у Повітряних силах.