Знову летять "Шахеди": які області під загрозою російського удару
1 грудня 2024, 19:23Читать новость на русском
Росія продовжує залякувати Україну обстрілами. Увечері 1 грудня країна-терорист знову запустила "Шахеди".
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – не ігноруйте її та пройдіть у найближчі укриття. Про те, куди рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.
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Де атакують "Шахеди"
19:45, 01 грудня
- БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.
- на Сумщині – курс на південний захід.
- на Харківщині – курсом на південний захід.
- на Дніпропетровщині – курс західний.
19:26, 01 грудня
Де оголошено повітряну тривогу
19:11, 01 грудня
Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатися в південно-західному напрямку, як і БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.
Також є група БпЛА на межі Харківської та Донецької області. Вони летять курсом на південний захід.
18:56, 01 грудня
Група БпЛА на сході Харківщини рухаються курсом на захід.
18:52, 01 грудня
Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини тримають напрямок південно-західний, повідомляють у Повітряних силах.