Атака "Шахедами", масований наліт дронів і вибухи в Росії: хронологія 1012 дня війни

Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Окрім того, продовжують тероризувати цивільне населення.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 1012 дня повномасштабної війни – пише 24 Канал.

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