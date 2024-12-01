Атака "Шахедами", масований наліт дронів і вибухи в Росії: хронологія 1012 дня війни
Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Окрім того, продовжують тероризувати цивільне населення.
Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 1012 дня повномасштабної війни – пише 24 Канал.
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У столиці знову працює ППО. Повітряні сили попереджали про російський дрон. У Калузькій і Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА. Скаржаться, що вона була масованою. Оборонці неба виявили та знешкодили близько десятка БпЛА, які загрожували Києву. Наразі постраждалих немає. Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна, Віталій Кличко написав, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків палають кілька авто у дворі житлового будинку. Викликів до медиків не надходило. ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих дронів. Працюють Сили ППО. DeepState пише, що агресор окупував Берестки. Окрім того, просунувся біля Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного. Аналітики повідомили, що окупанти на човнах форсували Оскіл ще й біля Масютівки. Це вже другий плацдарм ворога на західному березі цієї річки. Російські загарбники намагаються укріпитися південніше Дворічної. Біля Новомлинська ворог спробував вийти на Фиголівку, втім, зазнав невдачі. Ситуація складна, однак Сили Оборони намагаються її стабілізувати, наголосили в DeepState.
У Києві працює ППО
Масований наліт дронів: в Брянській та Калузькій областях заявили про атаку БпЛА
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Столиці загрожував з десяток ворожих дронів: їх знешкодили
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку
– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
На Київщині працює ППО
Ворог окупував Берестки та просунувся біля 6 населених пунктів, – DeepState
Росіяни форсували Оскіл біля Масютівки і створили ще один плацдарм на Харківщині, – DeepState
У столиці знову працює ППО. Повітряні сили попереджали про російський дрон.
У Калузькій і Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА. Скаржаться, що вона була масованою.
Оборонці неба виявили та знешкодили близько десятка БпЛА, які загрожували Києву. Наразі постраждалих немає.
Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА.
Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна,
Віталій Кличко написав, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків палають кілька авто у дворі житлового будинку. Викликів до медиків не надходило.
ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих дронів. Працюють Сили ППО.
DeepState пише, що агресор окупував Берестки. Окрім того, просунувся біля Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного.
Аналітики повідомили, що окупанти на човнах форсували Оскіл ще й біля Масютівки. Це вже другий плацдарм ворога на західному березі цієї річки.
Російські загарбники намагаються укріпитися південніше Дворічної. Біля Новомлинська ворог спробував вийти на Фиголівку, втім, зазнав невдачі.
Ситуація складна, однак Сили Оборони намагаються її стабілізувати, наголосили в DeepState.