Триває атака "Шахедами": у Києві – тривога, де ще є небезпека
У ніч проти 1 листопада Росія продовжила повітряний терор України. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників.
24 Канал розповідає, що відомо про повітряну загрозу на даний момент.
Де пролітають російські БпЛА?
У яких областях – тривога: дивіться на карті
Київщина: ударний БпЛА на Бориспіль Реактивний БпЛА в напрямку н.п.Смига на Рівненщині Реактивні БпЛА на Черкащині курс Умань Реактивний БпЛА на Боярку Реактивний БпЛА на Сквиру Реактивний БпЛА на Васильків Реактивний БпЛА на Білу Церкву Ударні БпЛА на Черкаси з півночі Реактивні БпЛА на Умань Ударні БпЛА на Козятин, Калинівку, Липовець Реактивні БпЛА повз Умань у північно-західному напрямку Реактивний БпЛА на Дніпро з північного сходу Вінниччина: ударні БпЛА на Калинівку, Липовець Черкащина: ударні БпЛА повз Драбів у західному напрямку Полтавщина: ударні БпЛА на Семенівку, Велику Багачку, Лубни, Лохвицю, Заводське, Ромодан Ударні БпЛА на Павлоград Кіровоградщина: ударні БпЛА на Гайдамацьке, Нову Прагу, Долинську, Інгулецьке Вінниччина: реактивний та ударний БпЛА повз Погребище у північно-західному напрямку Реактивні БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровщини – у північно-західному напрямку Реактивний БпЛА на Смигу на Рівненщині з північного сходу Реактивний БпЛА на Кам'янське Кіровоградщина: реактивні БпЛА на Новоукраїнку та Знам'янку Київщина: реактивні БпЛА повз Макарів у північно-західному напрямку, повз Обухів у західному напрямку
Київщина: ударний БпЛА на Бориспіль
Реактивний БпЛА в напрямку н.п.Смига на Рівненщині
Реактивні БпЛА на Черкащині курс Умань
Реактивний БпЛА на Боярку
Реактивний БпЛА на Сквиру
Реактивний БпЛА на Васильків
Реактивний БпЛА на Білу Церкву
Ударні БпЛА на Черкаси з півночі
Реактивні БпЛА на Умань
Ударні БпЛА на Козятин, Калинівку, Липовець
Реактивні БпЛА повз Умань у північно-західному напрямку
Реактивний БпЛА на Дніпро з північного сходу
Вінниччина: ударні БпЛА на Калинівку, Липовець
Черкащина: ударні БпЛА повз Драбів у західному напрямку
Полтавщина: ударні БпЛА на Семенівку, Велику Багачку, Лубни, Лохвицю, Заводське, Ромодан
Ударні БпЛА на Павлоград
Кіровоградщина: ударні БпЛА на Гайдамацьке, Нову Прагу, Долинську, Інгулецьке
Вінниччина: реактивний та ударний БпЛА повз Погребище у північно-західному напрямку
Реактивні БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровщини – у північно-західному напрямку
Реактивний БпЛА на Смигу на Рівненщині з північного сходу
Реактивний БпЛА на Кам'янське
Кіровоградщина: реактивні БпЛА на Новоукраїнку та Знам'янку
Київщина: реактивні БпЛА повз Макарів у північно-західному напрямку, повз Обухів у західному напрямку