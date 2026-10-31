Триває атака "Шахедами": у Києві – тривога, де ще є небезпека

У ніч проти 1 листопада Росія продовжила повітряний терор України. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників.

24 Канал розповідає, що відомо про повітряну загрозу на даний момент.

Де пролітають російські БпЛА?

У яких областях – тривога: дивіться на карті