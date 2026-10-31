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24 Канал Новини України Триває атака "Шахедами": у Києві – тривога, де ще є небезпека
31 жовтня, 21:23
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Триває атака "Шахедами": у Києві – тривога, де ще є небезпека

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 1 листопада Росія продовжила повітряний терор України. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників.

24 Канал розповідає, що відомо про повітряну загрозу на даний момент.

Де пролітають російські БпЛА?

У яких областях – тривога: дивіться на карті

 

22:14, 31 жовтня

Київщина: ударний БпЛА на Бориспіль

22:06, 31 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку н.п.Смига на Рівненщині

22:03, 31 жовтня

Реактивні БпЛА на Черкащині курс Умань

21:59, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Боярку

21:58, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Сквиру

21:55, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Васильків

21:54, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Білу Церкву

21:53, 31 жовтня

Ударні БпЛА на Черкаси з півночі

21:22, 31 жовтня

Реактивні БпЛА на Умань

21:21, 31 жовтня

Ударні БпЛА на Козятин, Калинівку, Липовець

21:19, 31 жовтня

Реактивні БпЛА повз Умань у північно-західному напрямку

21:16, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Дніпро з північного сходу

21:14, 31 жовтня

Вінниччина: ударні БпЛА на Калинівку, Липовець

21:13, 31 жовтня

Черкащина: ударні БпЛА повз Драбів у західному напрямку

21:12, 31 жовтня

Полтавщина: ударні БпЛА на Семенівку, Велику Багачку, Лубни, Лохвицю, Заводське, Ромодан

21:10, 31 жовтня

Ударні БпЛА на Павлоград

21:09, 31 жовтня

Кіровоградщина: ударні БпЛА на Гайдамацьке, Нову Прагу, Долинську, Інгулецьке

21:07, 31 жовтня

Вінниччина: реактивний та ударний БпЛА повз Погребище у північно-західному напрямку

21:04, 31 жовтня

Реактивні БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровщини – у північно-західному напрямку

21:04, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Смигу на Рівненщині з північного сходу

21:01, 31 жовтня

Реактивний БпЛА на Кам'янське

21:00, 31 жовтня

Кіровоградщина: реактивні БпЛА на Новоукраїнку та Знам'янку

20:59, 31 жовтня

Київщина: реактивні БпЛА повз Макарів у північно-західному напрямку, повз Обухів у західному напрямку

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