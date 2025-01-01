Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару
Росія продовжує тероризувати Україну атаками. Увечері 1 січня вона знову запустила "Шахеди".
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються ворожі ударні БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.
Де рухаються "Шахеди"
Ударні БпЛА в напрямку Сум з півдня. Ворожий ударний БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу. Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі ударні БпЛА в центрі Харківщини, курс – західний/південно-східний. Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА
Де оголошено повітряну тривогу
Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА
Ударні БпЛА в напрямку Сум з півдня.
Ворожий ударний БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі ударні БпЛА в центрі Харківщини, курс – західний/південно-східний.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.