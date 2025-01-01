Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

Росія продовжує тероризувати Україну атаками. Увечері 1 січня вона знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються ворожі ударні БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.

Де рухаються "Шахеди"