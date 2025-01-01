Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

1 січня 2025, 19:52
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Автор: Софія Рожик

Росія продовжує тероризувати Україну атаками. Увечері 1 січня вона знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються ворожі ударні БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.

 

 

Де рухаються "Шахеди"

 

20:33, 01 січня

Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний.
20:04, 01 січня

Де оголошено повітряну тривогу

19:57, 01 січня

Ударні БпЛА в напрямку Сум з півдня.

19:48, 01 січня

Ворожий ударний БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу.

19:37, 01 січня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:33, 01 січня

Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс – південно-західний.
19:25, 01 січня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:05, 01 січня

Ворожі ударні БпЛА в центрі Харківщини, курс – західний/південно-східний.

18:40, 01 січня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

 