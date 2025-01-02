Воєнна фотографиня Йоханнессон повідомила, що через атаку дронів Росії пошкоджено її квартиру
Росія продовжує атакувати мирні українські міста та цілить по цивільних об'єктах. Зокрема, пошкоджено квартиру фотографині.
Квартиру воєнної фотографині Оксани Йоханнессон пошкодили уламки дронів, які впали в Києві вночі проти 1 січня. Про це пише 24 Канал із посиланням на її повідомлення.
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Жінка поділилась емоціями
Під час атаки Росії Йоганнессон не було в Києві. Вона перебувала на Донбасі, де документує війну Росії проти України. У квартирі перебував чоловік фотографині Йон Гойті Йоханнессон. Він не постраждав, адже під час атаки перебував в коридорі.
Натомість двоє сусідів загинули, а ще 6 зазнали поранень. Фотографиня також розповіла, що перший підʼїзд має повністю зруйновані два верхніх поверхи, другий, той, де розташована її квартира, має вибиті вікна і пошкоджені стелі, вибухова хвиля розкидала весь одяг, речі, важливі мені памʼятні подарунки.
Що я відчуваю? Дві емоції. Великий сюр: я зараз на Донбасі, в пекельній точці, свідомо готова ризикувати, щоб показати більше реалій на фронті. Водночас сьогодні вийшло так, що я в більшій безпеці тут, ніж в самому центрі Києва…Життя нелінійне: ти можеш бути дуже гарною дівчинкою, відмінницею по життю, яка лишила своє життя мрії й три роки постійно висвітлює війну, не боятися казати правду про неї як є, допомагати всім, назбирати майже 4 млн грн за рік, і навіть на Новий Рік вирішити відправитися на фронт, віддавати по максимуму, а до того все вже втратити ще в Луганську у 2014… і все одно, в єдине місце що я називала домом останні 10 років, рівно на 1 січня 2025 буде прильот і руйнування моєї квартири,
– написала вона.
Жінка також написала, що справедливості немає, але засвоювати вчергове ці уроки нелегко. Коли вона була в Афганістані, тоді всі казали, що Афганістан лишається в Афганістані, але її Афган усюди з нею.
Водночас Йоханнессон наголосила, що лишається маніакальним оптимістом, тому обирає вірити, що запас річного жахіття, відміряного їй трапився в перший же день року, але і цинічним реалістом, бо це значить, що і запас річного дива теж трапився в цей день, бо лишився живим її чоловік.
Квартиру воєнної фотографині пошкоджено: дивіться фото