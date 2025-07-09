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24 Канал Новини України Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: в яких регіонах загроза атаки
9 липня, 19:06
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Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: в яких регіонах загроза атаки

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 9 липня запустила по Україні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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19:00, 09 липня

"Шахеди" на півночі та в центрі Чернігівщини – курсом на Чернігів!

18:51, 09 липня

  • Нова група ворожих БпЛА з Брянської області Росії на північ Сумщини та Чернігівщини!
  • Група "Шахедів" на півночі Чернігівщини – курсом на південний захід.
18:33, 09 липня

БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.

18:09, 09 липня

Група ворожих БпЛА з Брянської області на північ Сумщини та Чернігівщини!