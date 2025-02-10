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24 Канал Новини України Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі БпЛА
10 лютого, 20:13
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Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі БпЛА

Анастасія Колеснікова

Увечері 10 лютого окупанти запустили ударні дрони по Україні одразу з півночі та півдня. Перша група БпЛА з'явилася на Сумщині.

У ніч проти 10 лютого загарбники поцілили дроном по автостоянці у житловому кварталі Сум. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа, загорілися автівки та повилітали вікна в багатоквартирних будинках, передає 24 Канал.

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20:12, 10 лютого

Одеська область – робота ППО по ворожому БпЛА!

20:03, 10 лютого

Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
БпЛА заходять в повітряний простій Херсонщини з ТОТ, курс – північно-західний (Миколаївщина).

19:49, 10 лютого

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської і Чернігівської областей. 

БпЛА перебують на півночі Сумщини, курс –  південно-західний – на Чернігівщину.