Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі БпЛА
Увечері 10 лютого окупанти запустили ударні дрони по Україні одразу з півночі та півдня. Перша група БпЛА з'явилася на Сумщині.
У ніч проти 10 лютого загарбники поцілили дроном по автостоянці у житловому кварталі Сум. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа, загорілися автівки та повилітали вікна в багатоквартирних будинках, передає 24 Канал.
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Одеська область – робота ППО по ворожому БпЛА! Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської і Чернігівської областей. БпЛА перебують на півночі Сумщини, курс – південно-західний – на Чернігівщину.
БпЛА заходять в повітряний простій Херсонщини з ТОТ, курс – північно-західний (Миколаївщина).
Одеська область – робота ППО по ворожому БпЛА!
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської і Чернігівської областей.
БпЛА перебують на півночі Сумщини, курс – південно-західний – на Чернігівщину.