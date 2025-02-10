Росія розпочала атаку "Шахедами": куди летять ворожі БпЛА

Увечері 10 лютого окупанти запустили ударні дрони по Україні одразу з півночі та півдня. Перша група БпЛА з'явилася на Сумщині.

У ніч проти 10 лютого загарбники поцілили дроном по автостоянці у житловому кварталі Сум. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа, загорілися автівки та повилітали вікна в багатоквартирних будинках, передає 24 Канал.

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