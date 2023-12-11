Зафіксовано пуски кількох груп "Шахедів" з Криму: куди рухаються

11 грудня 2023, 19:09
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Російські військові ввечері 11 грудня запустили по Україні дрони-камікадзе. Відомо, що летять вони з півострова Крим. Розповідаємо, які регіони під загрозою атаки "Шахедами".

Про те, що дрони-камікадзе летять на Україну, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Перше повідомлення про загрозу з'явилося близько 19:00. І спочатку загроза була для Півдня України.

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Повітряні сили попередили про "Шахеди"

 
19:41 Повітряну тривогу оголосили також на Дніпропетровщині та Донеччині.19:40 Повітряні сили попереджають, що група "шахедів" на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей. Вона рухається на північ.19:36 Повітряну тривогу оголосили також на Запоріжжі.19:31 Повітряну тривогу оголосили в Одеській області.19:30 Повітряні сили попередили, що "Шахед" з Миколаївщини рухається у напрямку Одещини.19:18 Повітряну тривогу оголосили наразі у двох областях України – Миколаївській і Херсонській.


Карта повітряних тривог в Україні станом на 19:18 / Скриншот карти

18:52 У Повітряних силах уточнили, що зафіксували пуски кількох груп "Шахедів" з Криму. Їхній напрямок руху – на Одещину. Водночас варто бути готовими до того, що вони можуть змінювати свій напрямок руху. Українців закликають слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.18:43 У Повітряних силах зауважили, що "Шахед" на Миколаївщині. Додали, що його напрямок руху – на захід.

Увага! Якщо у вашій області пролунала повітряна тривога – негайно ж вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя, адже під час бойової роботи по повітряних цілях можуть падати уламки.

Атака у ніч проти 11 грудня: що відомо про роботу ППО

  • Зранку 11 грудня у Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки роботи ввечері 10 грудня та вночі 11 грудня. Зазначають, що у ніч проти 11 грудня ворог атакував Україну "Шахедами" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда та Бельбек.
  • Усього Повітряні сили зафіксували пуски відразу 18 дронів-камікадзе. Усі "Шахеди" вдалося знищити протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість із них – на Миколаївщині. Успішно по "мопедах" відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
  • Також близько 4 ранку ворог атакував Київську область. Окупанти запустили відразу ж вісім балістичних ракет. Атаку здійснили з північного напрямку, Брянської області Росії.
  • У Повітряних силах зазначають, що всі вісім цілей вдалося знищити зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Автор: Назарій Лазур