Зафіксовано пуски кількох груп "Шахедів" з Криму: куди рухаються

Російські військові ввечері 11 грудня запустили по Україні дрони-камікадзе. Відомо, що летять вони з півострова Крим. Розповідаємо, які регіони під загрозою атаки "Шахедами".

Про те, що дрони-камікадзе летять на Україну, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Перше повідомлення про загрозу з'явилося близько 19:00. І спочатку загроза була для Півдня України.

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Повітряні сили попередили про "Шахеди"

Повітряну тривогу оголосили також на Дніпропетровщині та Донеччині.Повітряні сили попереджають, що група "шахедів" на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей. Вона рухається на північ.Повітряну тривогу оголосили також на Запоріжжі.Повітряну тривогу оголосили в Одеській області.Повітряні сили попередили, що "Шахед" з Миколаївщини рухається у напрямку Одещини.Повітряну тривогу оголосили наразі у двох областях України – Миколаївській і Херсонській.



Карта повітряних тривог в Україні станом на 19:18 / Скриншот карти

У Повітряних силах уточнили, що зафіксували пуски кількох груп "Шахедів" з Криму. Їхній напрямок руху – на Одещину. Водночас варто бути готовими до того, що вони можуть змінювати свій напрямок руху. Українців закликають слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.У Повітряних силах зауважили, що "Шахед" на Миколаївщині. Додали, що його напрямок руху – на захід.

Увага! Якщо у вашій області пролунала повітряна тривога – негайно ж вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя, адже під час бойової роботи по повітряних цілях можуть падати уламки.

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