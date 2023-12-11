Зафіксовано пуски кількох груп "Шахедів" з Криму: куди рухаються
Російські військові ввечері 11 грудня запустили по Україні дрони-камікадзе. Відомо, що летять вони з півострова Крим. Розповідаємо, які регіони під загрозою атаки "Шахедами".
Про те, що дрони-камікадзе летять на Україну, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Перше повідомлення про загрозу з'явилося близько 19:00. І спочатку загроза була для Півдня України.
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Повітряні сили попередили про "Шахеди"
Карта повітряних тривог в Україні станом на 19:18 / Скриншот карти
Увага! Якщо у вашій області пролунала повітряна тривога – негайно ж вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя, адже під час бойової роботи по повітряних цілях можуть падати уламки.
Атака у ніч проти 11 грудня: що відомо про роботу ППО
- Зранку 11 грудня у Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки роботи ввечері 10 грудня та вночі 11 грудня. Зазначають, що у ніч проти 11 грудня ворог атакував Україну "Шахедами" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда та Бельбек.
- Усього Повітряні сили зафіксували пуски відразу 18 дронів-камікадзе. Усі "Шахеди" вдалося знищити протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість із них – на Миколаївщині. Успішно по "мопедах" відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
- Також близько 4 ранку ворог атакував Київську область. Окупанти запустили відразу ж вісім балістичних ракет. Атаку здійснили з північного напрямку, Брянської області Росії.
- У Повітряних силах зазначають, що всі вісім цілей вдалося знищити зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".