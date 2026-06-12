Росіяни вдарили дроном по гуртожитку у Сумах

Уночі росіяни атакували Суми дронами. У місті чули вибухи.

На Сумщині кілька годин триває повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

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Що відомо про атаку на Суми?

Уночі 12 червня Суми перебували під атакою дронів. У місті чули кілька вибухів.

За повідомленням ДСНС, один з ворожих безпілотників влучив у гуртожиток на рівні 6 поверху. Внаслідок атаки у будинку вибиті вікна. Інформації про травмованих не надходило.

Окупанти вдарили по гуртожитку у Сумах / Фото ДСНС

Приліт по гуртожитку у Сумах: дивіться відео

Зауважимо, що увечері 11 червня "Молнія влучила у стіну житлової багатоповерхівки. Постраждав один із мешканців будинку.

Вранці 12 червня росіяни знову масовано атакували Суми. У місті прогриміла серія вибухів. Внаслідок одного з ударів пошкоджена покрівля у кількаповерховому житловому будинку, у трьох квартирах зайнялась пожежа, її локалізували. Про це Суспільному повідомив речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

Попередньо, відомо про одного постраждалого.

Окрім Сум, під обстрілом окупантів перебувала Шостка. Там росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі. Загинула 44-річна працівниця одного з об'єктів Укрзалізниці.

Ще одну 33-річну працівницю госпіталізували. Лікарі діагностували перелом кісток таза та внутрішні кровотечі, її прооперували.