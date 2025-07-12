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24 Канал Новини України Відбулись пуски "Шахедів", оголошено тривогу у Києві: куди летять дрони
12 липня, 17:18
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Відбулись пуски "Шахедів", оголошено тривогу у Києві: куди летять дрони

Дарія Черниш

Вдень 12 липня Росія знову почала атакувати українські міста. Через загрозу застосування дронів типу "Шахед" у кількох регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про пуски дронів-камікадзе, напрямок руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Прямуйте в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Дивіться також Було 26 ракет і 597 дронів, понад половина з них – "Шахеди", – Зеленський про масовану атаку 

В яких напрямках рухаються "Шахеди"?

 

 

17:27, 12 липня

 БпЛА північніше Києва рухається західним курсом.

17:25, 12 липня

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

17:05, 12 липня

Тривога на Київщині

БпЛА рухається з Чернігівщини курсом на Київщину.

16:38, 12 липня

"Шахед" рухається на Чернігів.

16:24, 12 липня

Загроза для Чернігівщини. БпЛА летить повз Мену, Сновськ на південний захід.

15:41, 12 липня

БпЛА рухаються на півночі Чернігівщини в районі Новгород - Сіверського.

А також на Сумщині в районі Дубов'язівки.

14:57, 12 липня

Відбувся запуск Шахедів з північного напрямку

Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА рухається на Суми.

 