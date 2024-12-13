Над Україною знову зафіксовано "Шахеди": які області під загрозою

13 грудня 2024, 16:42
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Автор: Софія Рожик

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 13 грудня Повітряні сили попередили про рух "Шахедів".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.

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Куди рухаються "Шахеди"

 

17:10, 13 грудня

Ворожий БпЛА з півночі у напрямку Дніпра.

17:04, 13 грудня

Де рухаються ворожі БпЛА

  • на півдні Чернігівщини курсом на захід,
  • на Полтавщині курсом на Полтаву,
  • на півночі Дніпропетровщини у південному напрямку.
16:51, 13 грудня

Карта повітряних тривог

16:50, 13 грудня

БпЛА летить з Полтавщини на Дніпропетровщину.

16:44, 13 грудня

Ворожий БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.

16:27, 13 грудня

Полтава! Ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста!
– ПС.

16:18, 13 грудня

Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Полтавщини.

 