Над Україною знову зафіксовано "Шахеди": які області під загрозою
Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 13 грудня Повітряні сили попередили про рух "Шахедів".
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Перші дані про наслідки та масштаби руйнувань внаслідок 12 масованої атаки на енергосистему
Куди рухаються "Шахеди"
Ворожий БпЛА з півночі у напрямку Дніпра. БпЛА летить з Полтавщини на Дніпропетровщину. Ворожий БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину. Полтава! Ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста! Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Полтавщини.
Де рухаються ворожі БпЛА
Карта повітряних тривог
– ПС.
Ворожий БпЛА з півночі у напрямку Дніпра.
БпЛА летить з Полтавщини на Дніпропетровщину.
Ворожий БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.
Полтава! Ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста!
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Полтавщини.