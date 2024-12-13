Над Україною знову зафіксовано "Шахеди": які області під загрозою

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 13 грудня Повітряні сили попередили про рух "Шахедів".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.

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Куди рухаються "Шахеди"