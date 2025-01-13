Росія атакує Україну "Шахедами" та балістикою: які області під загрозою удару
Росія увечері 13 січня знову тероризує "Шахедами" Україну, а також балістикою. Через це низку областей Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.
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Де летять БпЛА
Знову швидкісна ціль через Сумський район. Група ударних БпЛА на Харківщині. Напрямок руху південно-західний. У Сумах пролунали вибухи. Швидкісна ціль через Сумщину. Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Із північного напрямку: Із півдня: Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину заходять на Миколаївщину. Декілька груп ударних БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку Чернігівщини.
– Повітряні сили.
Де оголошено повітряну тривогу
Рух ворожих ударних БпЛА:
Знову швидкісна ціль через Сумський район.
Група ударних БпЛА на Харківщині. Напрямок руху південно-західний.
У Сумах пролунали вибухи.
Швидкісна ціль через Сумщину.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
Із північного напрямку:
Із півдня:
Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину заходять на Миколаївщину.
Декілька груп ударних БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку Чернігівщини.