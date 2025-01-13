Росія атакує Україну "Шахедами" та балістикою: які області під загрозою удару

Росія увечері 13 січня знову тероризує "Шахедами" Україну, а також балістикою. Через це низку областей Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.

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Де летять БпЛА