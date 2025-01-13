На Миколаївщині впали уламки "Шахеди": в ОВА розповіли про пошкодження

Росія продовжує атакувати мирні українські міста ударними дронами-камікадзе. Зокрема, під ударом опинилась Миколаївська область.

Росія 13 січня 2025 року атакувала Миколаївську область "Шахедами". Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Впали уламки

️Вночі проти 13 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Шахед". У місті Вознесенськ відбулося падіння уламків одного зі збитих дронів, внаслідок цього пошкоджено дах і вікна трьох приватних будинків.

На щастя, постраждалих немає.

Миколаївський район також був під прицілом окупантів. Зокрема, 12 січня ворог здійснив обстріл FPV-дроном села Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Його госпіталізували, на ранок стан потерпілого стабільний.

Раніше стало відомо, що вночі на 13 січня у Полтаві пролунали вибухи внаслідок атаки російських БпЛА. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Полтавщину та закликали міцевих пройти в укриття.