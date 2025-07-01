Вночі ворог атакував Сумщину: 2 загиблих, серед постраждалих – 7-річна дитина
- Вночі 14 липня від обстрілів дронами та авіабомбами на Сумщині загинули двоє чоловіків, поранено чотирьох осіб, серед яких 7-річна дитина.
- Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема в Сумах і Шостці, зруйновані будівлі та виникли пожежі.
У ніч проти 14 липня противник обстріляв Сумщину дронами та авіабомбами. Є жертви, поранення та руйнування цивільної інфраструктури.
Уночі росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади, передає 24 Канал із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова та ДСНС.
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Що відомо про жертв і постраждалих?
У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.
Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, він лікується амбулаторно.
Які руйнування інфраструктури?
14 липня ворожі БпЛА атакували один із об'єктів цивільної інфраструктури міста Суми. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі. Попри всі складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Наслідки удару по Сумщині / Фото ДСНС
У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури.
Як у Сумах гасили пожежу: дивіться відео
Нагадаємо, що внаслідок атаки БпЛА на Дніпропетровщині є постраждалі.