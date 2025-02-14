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24 Канал Новини України Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару
14 лютого, 21:14
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Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 14 лютого знову запустила по Україні "Шахеди". Повітряні сили попереджають про загрозу для частини областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.

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Де рухаються російські БпЛА

 

 

21:18, 14 лютого

У напрямку Харкова БпЛА з північного заходу.

21:18, 14 лютого

Де оголошена повітряна тривога

21:16, 14 лютого

Монітори попереджають про атаку 70+ ударними та імітаційними БпЛА цієї ночі, за умови, якщо нових пусків більше не буде.

Наразі пуски були з аеродромів "Орел", "Приморсько-Ахтарськ", "Міллерово" та військового полігону "Чауда".

21:15, 14 лютого

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Запорізької області, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний (вектор – Дніпро);
  • БпЛА на півдні та в центральній частині Харківщини, курс – північний.
21:05, 14 лютого

У напрямку Дніпра ворожі БпЛА з південного сходу.

20:45, 14 лютого

Харківська область, загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

20:44, 14 лютого

Ворожі БпЛА заходять на Донеччину з ТОТ, курс – північний/північно-західний.

20:42, 14 лютого

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний.

20:36, 14 лютого

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА на заході Донеччини, курс – північно-західний.

20:35, 14 лютого

Павлоград! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!
– Повітряні сили.

20:31, 14 лютого

Ворожий БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний.

20:29, 14 лютого

Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:33, 14 лютого

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!