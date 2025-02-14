Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару
Росія увечері 14 лютого знову запустила по Україні "Шахеди". Повітряні сили попереджають про загрозу для частини областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.
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Де рухаються російські БпЛА
У напрямку Харкова БпЛА з північного заходу. Монітори попереджають про атаку 70+ ударними та імітаційними БпЛА цієї ночі, за умови, якщо нових пусків більше не буде. Наразі пуски були з аеродромів "Орел", "Приморсько-Ахтарськ", "Міллерово" та військового полігону "Чауда". У напрямку Дніпра ворожі БпЛА з південного сходу. Харківська область, загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. Ворожі БпЛА заходять на Донеччину з ТОТ, курс – північний/північно-західний. Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний. Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на заході Донеччини, курс – північно-західний. Павлоград! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня! Ворожий БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний. Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Де оголошена повітряна тривога
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА
– Повітряні сили.
У напрямку Харкова БпЛА з північного заходу.
Монітори попереджають про атаку 70+ ударними та імітаційними БпЛА цієї ночі, за умови, якщо нових пусків більше не буде.
Наразі пуски були з аеродромів "Орел", "Приморсько-Ахтарськ", "Міллерово" та військового полігону "Чауда".
У напрямку Дніпра ворожі БпЛА з південного сходу.
Харківська область, загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Ворожі БпЛА заходять на Донеччину з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на заході Донеччини, курс – північно-західний.
Павлоград! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!
Ворожий БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний.
Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!