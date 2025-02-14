Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей існує загроза удару

21:16, 14 лютого

Монітори попереджають про атаку 70+ ударними та імітаційними БпЛА цієї ночі, за умови, якщо нових пусків більше не буде.

Наразі пуски були з аеродромів "Орел", "Приморсько-Ахтарськ", "Міллерово" та військового полігону "Чауда".