Росія розпочала чергову атаку "Шахедами" і ракетами: де рухаються ворожі цілі

Увечері 15 лютого російська армія вкотре запустила дрони-камікадзе по території України. Кілька БпЛА вже фіксується в облвстях. Існує небезпека ворожих ударів.

Подбйте про безпеку, якщо ворожі "Шахеди" пролітають неподалік від вас. Де зараз існує загроза через рух російських дронів, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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