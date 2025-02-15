Росія розпочала чергову атаку "Шахедами" і ракетами: де рухаються ворожі цілі
Увечері 15 лютого російська армія вкотре запустила дрони-камікадзе по території України. Кілька БпЛА вже фіксується в облвстях. Існує небезпека ворожих ударів.
Подбйте про безпеку, якщо ворожі "Шахеди" пролітають неподалік від вас. Де зараз існує загроза через рух російських дронів, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Україна створила дрон, що може занурюватися під воду: Forbes описали загрозу такої "іграшки"
Швидкісні цілі на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровської області. Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА наближаються до межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід. Загроза застосування ударних БпЛА в Чернігівській області. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Швидкісні цілі на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровської області.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
БпЛА наближаються до межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід.
Загроза застосування ударних БпЛА в Чернігівській області.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.