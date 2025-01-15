Росіяни запустили "Шахеди": в яких регіонах сирени
Увечері 15 січня, після масованої ранкової атаки, ворог знову запустив "Шахеди". 24 Канал розкаже, де летять російські дрони та в яких областях тривога.
Увечері 15 січня були вибухи у Харкові. ПС писали, що на область ідуть ударні безпілотники.
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Атака "Шахедами" увечері 15 січня
БпЛА в південній та центральній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину. Поки що вона охопила північно-східні області. Дивіться інтерактивну карту: БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину. Сумська область - загроза ударних БпЛА. Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА.
Дрони починають рухатися в центр України
Де в Україні тривога
ПС про рух "Шахедів"
БпЛА в південній та центральній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
Поки що вона охопила північно-східні області.
Дивіться інтерактивну карту:
БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
Сумська область - загроза ударних БпЛА.
Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА.