Росіяни запустили "Шахеди": в яких регіонах сирени

Увечері 15 січня, після масованої ранкової атаки, ворог знову запустив "Шахеди". 24 Канал розкаже, де летять російські дрони та в яких областях тривога.

Увечері 15 січня були вибухи у Харкові. ПС писали, що на область ідуть ударні безпілотники.

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Атака "Шахедами" увечері 15 січня