Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує небезпека

Російська армія розпочала атаку дронами-камікадзе. Групи БпЛА рухаються територією України, через що в низці областей оголсили повітряну тривогу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону не нехтуйте своєю безпекою та пройдіть в безпечне місце.

Дивіться також Дрон-носій інших FPV-дронів: новітні українські розробки показали себе під час атаки на Москву

Де рухаються ворожі БпЛА