Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує небезпека
Російська армія розпочала атаку дронами-камікадзе. Групи БпЛА рухаються територією України, через що в низці областей оголсили повітряну тривогу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону не нехтуйте своєю безпекою та пройдіть в безпечне місце.
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Де рухаються ворожі БпЛА
Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Павлоград – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Павлоград – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.