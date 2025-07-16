Ювелірна робота: як українські захисники збивали "Шахеди" під час нічної атаки
- В ніч проти 16 липня російські окупанти атакували Україну, запустивши дрони типу "Шахед".
Повітряні сили показали відео бойової роботи зі знищення ворожих цілей під час атаки.
В ніч проти 16 липня російські окупанти вкотре атакували українські міста, застосувавши сотні ударних БпЛА типу "Шахед". Так, загарбники цієї ночі запустили 400 безпілотників, які скерували по Україні.
В Повітряних силах показали кадри майстерної роботи наших захисників, які знищували ворожі повітряні цілі під час атаки, інформує 24 Канал.
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Як захисники знищували ворожі цілі під час атаки 16 липня?
Повітряні сили показали бойову роботу підрозділів у ніч проти 16 липня.
Продовжуємо нашу боротьбу!
– підписали відео захисники.
Як воїни збивали "Шахеди" під час атаки: дивіться відео
До слова, у ніч проти 16 липня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
Вказувалося, що ворог запускав повітряні цілі з Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, Чауда – ТОТ Криму (до 255 із них – "Шахеди").
Основними напрямками удару були – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.