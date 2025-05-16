16 травня, 08:24
Дрон влучив у будинок директора Одеського зоопарку
Основні тези
- Росія здійснила атаку ударними дронами по Україні в ніч проти 16 травня.
- Внаслідок атаки була знищена оселя директора Одеського зоопарку.
У ніч проти 16 травня Росія запустила по Україні ударні дрони. Внаслідок атаки БпЛА була знищена оселя директора Одеського зоопарку.
Уночі на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників і балістики, передає 24 Канал.
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Повністю згорів будинок
Вранці в Одеському зоопарку повідомили, що в будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова влучив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок був знищений.
На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації,
– зазначили в установі.
Нагадаємо, що вранці вибухи лунали у столиці. Там у Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території котельні. Крім цього, є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі.
Вибухи також чули на Черкащині. Там знищено 32 російські БпЛА.
Минулось без травмованих.