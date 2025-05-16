Дрон влучив у будинок директора Одеського зоопарку

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Повністю згорів будинок

Вранці в Одеському зоопарку повідомили, що в будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова влучив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок був знищений.

На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації,

– зазначили в установі.