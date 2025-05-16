Дрони атакували Київщину: влада розповіла про наслідки

Уночі та вранці 16 травня Росія била по Україні "Шахедами". Вибухи лунали у Києві та області.

У Святошинському районі столиці зафіксоване падіння уламків на території котельні, є пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі, передає 24 Канал.

Дивіться також Ліквідовано ще 1100 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати росіян на 16 травня

Наслідки атаки БпЛА на Київщину

У Київській області повітряну тривогу оголосили о 02:48. Там лунали вибухи – сили ППО працювали по ворожих безпілотниках. Є збиті цілі.

У КОВА уточнили, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфорастуткрутри не допущено.

В Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад.

Також у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

БпЛА атакували Київщину / Фото поліція

До слова, у ніч на 16 травня противник запустив по Україні 112 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали також Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина.