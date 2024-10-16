На Київщині уламки "Шахеда" впали на житловий будинок: зайнялась пожежа

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, ворог запускав "Шахеди" по Київській області.

У Київській області впали уламки ударного дрона типу "Шахед". Внаслідок цього будівля зазнала руйнувань.

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Зайнялась пожежа

У ДСНС розповіли, що на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок

Будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу,

– мовиться в повідомленні.

Водночас на щастя, обійшлось без травмованих та загиблих. Росія намагалась атакувати Київ, проте всі повітряні цілі знищили на підступах до міста. Натомість на Тернопільщині ворог атакував промисловий об'єкт. Там також фіксували займання, однак його швидко локалізували та ліквідували.

Росія постійно атакує Україну ударними дронами типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збивають їх та не дають досягти цілей. Зокрема, вночі проти 16 жовтня вдалося збити 51 БпЛА.