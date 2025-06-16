Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Росія ввечері 16 червня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Група БпЛА на півночі Сумщині курсом на Чернігівщину. Ворожий БпЛА курсом на Суми. Чернігівщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Сумщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Група БпЛА на півночі Сумщині курсом на Чернігівщину.
Ворожий БпЛА курсом на Суми.
Чернігівщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Сумщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.