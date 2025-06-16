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24 Канал Новини України Росія вкотре запустила"Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
16 червня, 19:18
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Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Росія ввечері 16 червня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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19:02, 16 червня

Група БпЛА на півночі Сумщині курсом на Чернігівщину.

18:52, 16 червня

Ворожий БпЛА курсом на Суми.

18:48, 16 червня

Чернігівщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

18:38, 16 червня

 Сумщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.