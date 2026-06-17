Російські "Шахеди" тероризують міста України: де є загроза удару

Російські війська невпинно завдають цинічних ударів по українських мирних містах та цивільних мешканцях. Надвечір 17 червня противник знову випустив ударні дрони по кількох регіонах України.

Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, водночас про вибухи та наслідки подій пише 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі дрони?

Де зараз є загроза удару: дивіться на карті

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