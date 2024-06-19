Ворог пошкодив багатоповерховий будинок у Малехові: перші кадри після атаки по Львівщині

Російські окупанти вночі проти 19 червня атакували Львівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, є влучання в Малехові Львівської громади.

Мер міста показав кадри з села та розповів про наслідки атаки. Адже тривогу у Львівській області оголошували двічі, Малехів атакували під час першої небезпеки.

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Які наслідки атаки по Малехову

Андрій Садовий розповів, що, за попередніми даними, у Малехові пошкоджені:

багатоповерховий житловий будинок – там окупанти вибили 20 вікон;

офісне приміщення, де зазнав поранень охоронець (він у стані середньої важкості).



Наслідки атаки по Малехові / Фото з телеграма Андрія Садового



Вороги вночі били "Шахедами" / Фото з телеграма Андрія Садового



Внаслідок атаки зазнав поранень охоронець / Фото з телеграма Андрія Садового



Росія пошкодила будинки в Малехові / Фото з телеграма Андрія Садового

У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях,

– уточнив міський голова Львова.

Перед цим, орієнтовно о 4:13 19 червня, Андрій Садовий розповів, що пораненому чоловіку-охоронцю 70 років і його забрала швидка.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації станом на 5:31 повідомив про пораненого 47-річного чоловіка. За словами Максима Козицького, він зазнав різаних ран, та госпіталізувати його не довелось.

Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30,

– запевнив глава Львівської ОВА.

Над Львівщиною збили 5 "Шахедів"

Повітряна тривога у Львівській області проти 19 червня лунала двічі за ніч: з 02:32 по 03:35 та з 04:27 по 05:24 19 червня.

Під час першої тривоги над регіоном збили 4 безпілотники типу "Шахед", під час другої – ще один.